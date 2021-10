Deel dit bericht













OOST GELRE – Hoe houden wij de Achterhoek samen veilig? Hoe kun je criminaliteit herkennen en wat kun jij er tegen doen? Deze week besteden gemeenten, politie en andere overheidsdiensten in de Achterhoek samen met inwoners en ondernemers aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit.

Voorkómen en herkennen

Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in de Achterhoek. In deze Week tegen Ondermijning besteden verschillende Achterhoekse gemeenten samen met diverse overheidsorganisaties extra aandacht aan het voorkómen en aanpakken van criminaliteit. Hiermee laten we ondernemers en inwoners zien wat de risico’s zijn en wat je kunt doen om te voorkomen dat je erbij betrokken raakt. Juist nu, tijdens de coronacrisis, is dit van belang omdat criminele investeerders vaak ondernemers met financiële zorgen benaderen.

Burgemeester Bronsvoort: “Heel belangrijk om samen criminaliteit in het buitengebied te voorkómen en aan te pakken. Daarom informeren we onze inwoners en ondernemers over de risico’s en hoe je bepaalde zaken kunt herkennen.”

Herkennen, voorkomen en aanpakken

Ook in het Achterhoekse buitengebied zien we meer drugslabs in leegstaande boerderijen, loodsen en stallen. Weet jij hoe je herkent of in een gebouw misschien wel een drugslab zit? Samen met jou bestrijden we criminaliteit in het buitengebied. Naast acties op het herkennen en voorkomen van criminaliteit, zullen er ook acties zijn op het controleren en aanpakken van criminaliteit.

Vreemd?!

Deze week staan de gemeente en politie op drie plaatsen in Oost Gelre met een pop-up standplaats van waar je verschillende geuren kunt ruiken waaraan je de productie van drugs kunt herkennen. Deze pop-up standplaats herken je aan posters van de Vreemd?!-campagne. En er staat een grote tafel met blauwe jerrycans. Hier kun je kennismaken met de verschillende geuren die vrijkomen bij het produceren van drugs: XTC, aceton en wasmiddel. Aan de aanwezige agenten en BOA’s van de gemeente kun je je vragen stellen over de gevaren van de productie van drugs.

Waar vind je deze pop-up standplaats?

dinsdag 12 oktober, SPAR in Zieuwent, 14:00 uur – 16:00 uur

vrijdag 15 oktober, markt in Groenlo, 10:30 uur – 16:00 uur

zaterdag 16 oktober, markt in Lichtenvoorde, 8:00 uur – 12:00 uur,

vrijdag 29 oktober, markt in Groenlo, 10:30 uur – 16:00 uur

Ondermijningscontainer in Groenlo

Op 29 oktober plaatst de gemeente in samenwerking met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland een ‘ondermijningscontainer’ op de markt in Groenlo. Hierin kun je zien wat er komt kijken bij de productie van hennep of synthetische drugs. Hier zijn ook de geurkorrels weer aanwezig. Je leert over de gevaren van productie en gebruik van drugs en van de georganiseerde misdaad. Na een bezoekje aan de container kun je sneller materialen, geuren en signalen herkennen.

Melding doen

Een verdachte situatie kan bij de politie gemeld worden via 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem een melding te doen. Dat kan telefonisch via 0800-7000 of door het online invullen van een formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl. Op de website van de gemeente staan tips hoe omwonenden een hennepkwekerij kunnen herkennen (www.oostgelre.nl).

