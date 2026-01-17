Open dag bij TCR Groep in Raalte
RAALTE – Wie nieuwsgierig is naar werken in de wereld van vervoer en techniek, kan op zaterdag 28 maart 2026 een kijkje achter de schermen nemen bij TCR Groep. Het vervoersbedrijf houdt die dag een open dag op het hoofdkantoor aan de Spitsstraat 14 in Raalte.
Tussen 10.00 en 14.00 uur is iedereen welkom om binnen te lopen en kennis te maken met het bedrijf, de medewerkers en het dagelijkse werk. De open dag is laagdrempelig opgezet en bedoeld voor zowel mensen die interesse hebben in een baan als voor bezoekers die gewoon eens willen rondkijken.
Tijdens de open dag zijn collega’s uit verschillende onderdelen van het bedrijf aanwezig. Zij vertellen over hun werk als chauffeur, monteur, planner of kantoormedewerker en geven een beeld van hoe het is om bij TCR te werken. Samenwerking en betrokkenheid staan daarbij centraal.
Op het terrein is ook veel materieel te bekijken. Bezoekers kunnen taxi’s en luxe touringcars van dichtbij zien, waaronder de spelersbussen van Go Ahead Eagles en HHC Hardenberg.
Daarnaast is er aandacht voor opleidingsmogelijkheden. TCR informeert bezoekers over rijbewijzen, Code 95 en technische trainingen, en hoe medewerkers hierin worden ondersteund.
De open dag vindt plaats aan de Spitsstraat 14 in Raalte en is vrij toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.
