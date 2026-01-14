Open dag bij Zone.college Doetinchem: op expeditie door de school

DOETINCHEM – Zone.college Doetinchem opent op woensdag 21 januari de deuren voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders of verzorgers. Tijdens de open dag kunnen bezoekers kennismaken met het onderwijsaanbod van de school en zelf ervaren hoe leren in een groene omgeving eruitziet.

Het thema van de open dag is ‘Op Expeditie’. Met een speciale plattegrond lopen bezoekers door de school en nemen zij deel aan verschillende activiteiten en workshops. Zo krijgen zij een goed beeld van de praktijklessen waarin gewerkt wordt met dieren, planten, voeding en techniek, naast de reguliere schoolvakken.

Tijdens de open dag is er volop aandacht voor Vmbo Groen en Het Groene Lyceum. Leerlingen die kiezen voor Vmbo Groen kunnen na hun diploma doorstromen naar alle sectoren van het mbo. Het Groene Lyceum is een zesjarig leertraject dat voorbereidt op het hbo en is bedoeld voor leerlingen met een havo-advies die graag leren door een combinatie van denken en doen.

Daarnaast wordt informatie gegeven over de Vakmanschapsroute, een praktische leerroute naar een mbo-diploma niveau 2 in zes groene richtingen. Deze route is bedoeld voor basisberoepsgerichte en praktisch ingestelde kaderleerlingen en start in het derde leerjaar van het vmbo. Studenten en docenten vertellen hierover tijdens de open dag uit eigen ervaring.

De open dag vindt plaats van 14.00 tot 20.45 uur. Aanmelden is verplicht en kan via de website. Na aanmelding ontvangen bezoekers vooraf nog aanvullende praktische informatie per mail.

