Open Dag laat inwoners toeristisch Berkelland ontdekken

BERKELLAND – In gemeente Berkelland openen diverse recreatiebedrijven en organisaties op zaterdag 29 maart hun deuren tijdens de Open Dag Toerisme Berkelland. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen inwoners en andere belangstellenden kennismaken met het toeristische aanbod in de regio.

Tijdens de open dag doen verschillende campings, bed & breakfasts, musea en recreatiebedrijven mee. Bezoekers krijgen zo een kijkje achter de schermen bij locaties waar ze normaal gesproken alleen langsrijden. Volgens de organisatie is de dag bedoeld om te laten zien hoeveel er in Berkelland te beleven is op het gebied van recreatie, natuur en streekproducten.

Zo kunnen bezoekers onder meer een kijkje nemen bij overnachtingslocaties, wandelen door een wijngaard of deelnemen aan activiteiten bij Natuurpark Kronenkamp. Ook zijn er demonstraties, rondleidingen en mogelijkheden om kennis te maken met lokale producten. Op sommige locaties wordt koffie, thee of iets lekkers aangeboden.

Ondernemers uit de vrijetijdssector werken samen om inwoners uit de regio te inspireren voor een dagje uit dicht bij huis. Volgens deelnemers biedt de open dag een mooie gelegenheid om te laten zien wat hun locatie bijzonder maakt en om bezoekers kennis te laten maken met gastvrij Berkelland.

Het volledige overzicht van deelnemende locaties en activiteiten staat op

https://www.opendagtoerismeberkelland.nl

Bezoekers kunnen vooraf zelf een route uitstippelen, bijvoorbeeld per fiets, en zo meerdere locaties op één dag bezoeken. De toegang tot de open dag is gratis.

