Open dag mbo Zone.college Doetinchem: ontdek groene opleidingen

DOETINCHEM – Op vrijdag 23 januari 2026 opent Zone.college in Doetinchem de deuren voor een mbo-open dag. Tussen 15.00 en 20.00 uur kunnen potentiële studenten en hun ouders kennismaken met groene beroepen, opleidingen ontdekken en zelf ervaren hoe praktijkgericht onderwijs eruitziet.

Tijdens de open dag is er volop gelegenheid om in gesprek te gaan met docenten en studenten. Zij geven uitleg over de verschillende mbo-opleidingen, beantwoorden vragen en laten zien wat leren bij Zone.college in de praktijk betekent. Bezoekers kunnen daarnaast deelnemen aan workshops en demonstraties, waarmee het onderwijs direct tastbaar wordt gemaakt.

Praktijkgericht leren

Leren in de praktijk staat centraal bij Zone.college. Studenten werken vanaf het begin van hun opleiding aan echte beroepsopdrachten, uitgevoerd in en voor de beroepspraktijk. Dit gebeurt zowel op school als op diverse praktijklocaties. Veel studenten lopen stage bij bedrijven in de regio, maar ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Nieuwe opleiding in 2026

Vanaf september 2026 start Zone.college met een nieuwe mbo-opleiding: Coördinator Duurzame Leefomgeving. Deze opleiding speelt in op actuele thema’s zoals klimaat, energie en biodiversiteit. Studenten werken aan projecten met maatschappelijke impact, zoals het vergroenen van steden of het organiseren van duurzame evenementen.

Opleidingen in Doetinchem

Tijdens de open dag wordt informatie gegeven over onder meer:

Coördinator Duurzame Leefomgeving

Dierenartsassistent paraveterinair

Dierverzorging

Groen, grond & groene infra

Tuin & landschap

Veehouderij

Open dag mbo Zone.college Doetinchem

Vrijdag 23 januari 2026 | 15.00–20.00 uur

Gildenbroederslaan 3, Doetinchem

Aanmelden kan via: https://www.zone.college/open-dag

