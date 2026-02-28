Oproep: e-mails mogelijk niet ontvangen door Streekgids

156 keer bekeken

De redactie van Streekgids ondervindt momenteel problemen met het e-mailadres redactie@streekgids.nl. Mogelijk zijn berichten die de afgelopen weken zijn verstuurd niet of niet goed aangekomen.

Heb je de afgelopen dagen of weken een persbericht, evenement, tip of andere informatie naar dit e-mailadres gestuurd? Dan vragen we je vriendelijk om dit bericht opnieuw te versturen, maar dit keer naar:

👉 redactie@streekgids.online

We doen ons best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor het meedenken!

