Oproep: e-mails mogelijk niet ontvangen door Streekgids
De redactie van Streekgids ondervindt momenteel problemen met het e-mailadres redactie@streekgids.nl. Mogelijk zijn berichten die de afgelopen weken zijn verstuurd niet of niet goed aangekomen.
Heb je de afgelopen dagen of weken een persbericht, evenement, tip of andere informatie naar dit e-mailadres gestuurd? Dan vragen we je vriendelijk om dit bericht opnieuw te versturen, maar dit keer naar:
We doen ons best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor het meedenken!
