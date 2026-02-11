Oproep Landelijke Opschoondag: Gelderland aan de slag tegen zwerfafval

199 keer bekeken

GELDERLAND – Op zaterdag 21 maart vindt de 24e editie van de Landelijke Opschoondag plaats. In heel Nederland, en dus ook in Gelderland, worden inwoners opgeroepen om zwerfafval op te ruimen in straten, parken en buitengebieden. De actie wordt georganiseerd door Verpact.

Onder het motto ‘Pak ’t op’ wil Verpact dit jaar extra benadrukken dat iedereen met een kleine handeling kan bijdragen aan een schonere leefomgeving. Tijdens de Landelijke Opschoondag organiseren scholen, sportverenigingen, bedrijven, buurtinitiatieven en gemeenten opruimacties. Vorig jaar werden landelijk meer dan 2.300 acties aangemeld.

Ook Gelderlanders worden opgeroepen om mee te doen. Iedereen kan een eigen opruimactie aanmelden via

👉 https://www.landelijkeopschoondag.nl

Scholen doen traditioneel mee op de woensdag voorafgaand aan de Opschoondag. Op woensdag 18 maart is het Scholendag. Scholen die hun actie registreren maken kans op een workshop van plogger Paul Waye, waarin leerlingen op een praktische manier leren over zwerfafval en de impact ervan op mens en milieu.

Nieuw dit jaar is dat één aangemelde actie extra in het zonnetje wordt gezet. Deze groep ontvangt na afloop een bezoek van een mobiele koffiekar als waardering voor hun inzet, met gebruik van herbruikbare bekers.

De Landelijke Opschoondag is bedoeld om samen het voorjaar schoon te beginnen en aandacht te vragen voor het probleem van zwerfafval.

Meer informatie en aanmelden:

