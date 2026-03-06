Oproep: maak gemeenteraadsverkiezingen toegankelijk voor iedereen

GELDERLAND – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 roept de Werkgroep Toegankelijke Verkiezingen in Gelderland gemeenten, politieke partijen en kiezers op om extra aandacht te besteden aan toegankelijke verkiezingen. Volgens de werkgroep is zelfstandig stemmen voor meer dan twee miljoen Nederlanders nog altijd niet vanzelfsprekend.

Toegankelijke verkiezingen betekenen dat iedereen zonder belemmeringen zijn of haar stem kan uitbrengen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke of visuele beperking, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen die moeite hebben met lezen of schrijven. Goede informatie, toegankelijke stemlokalen en praktische hulpmiddelen zijn daarbij belangrijk.

De werkgroep bestaat uit zes Gelderlanders met eigen ervaring op dit gebied: Dick Cochius (voorzitter), Gerwin Aberson, Harry Hoorn, Loes ten Cate, Marcel Kempkes en Simone Cox. Zij signaleren waar het in de praktijk beter kan en doen voorstellen voor concrete verbeteringen.

Ook bestuurders en politici ondersteunen het initiatief. Zo benadrukt burgemeester Marleen Sanderse van Hattem dat toegankelijke verkiezingen iedereen de kans moeten geven om volwaardig mee te doen. Oud-burgemeester en voormalig Tweede Kamerlid Otwin van Dijk wijst erop dat politiek een afspiegeling van de samenleving moet zijn, inclusief mensen met een beperking.

De werkgroep roept gemeenten onder meer op om stemlokalen goed toegankelijk te maken en hulpmiddelen zoals een stemmal met soundbox beschikbaar te stellen. Politieke partijen kunnen bijdragen door verkiezingsinformatie in begrijpelijke taal aan te bieden en hun websites digitaal toegankelijk te maken.

Kiezers kunnen vooraf bekijken welk stemlokaal voorzieningen heeft via

https://www.waarismijnstemlokaal.nl

Meer informatie over het initiatief staat op

https://www.zorgbelanginclusief.nl/projecten/werkgroep-toegankelijke-verkiezingen-in-gelderland-2026.