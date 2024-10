Basisschoolleerlingen nemen de touwtjes in handen in de raadszaal van Bronckhorst

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BRONCKHORST – Op 6 en 13 november 2024 wordt het gemeentehuis van Bronckhorst omgetoverd tot een plek waar leerlingen uit groep 8 even de macht in handen krijgen. In het kader van het project Groep 8 aan de macht, georganiseerd door de gemeenteraad, wonen ruim 220 leerlingen van negen Bronckhorster basisscholen een speciale raadsvergadering bij. Onder leiding van burgemeester Marja van der Tas kruipen de kinderen in de rol van gemeenteraadsleden.

Programma

Op beide ochtenden vinden kinderraadsvergaderingen plaats. Burgemeester Marja van der Tas legt uit: “Met dit initiatief willen we op een speelse manier laten zien hoe de lokale democratie werkt. De leerlingen leren niet alleen over de rol van de gemeenteraad, maar ook hoe belangrijk het is om actief deel te nemen en dat elke inwoner invloed kan uitoefenen.”

De leerlingen presenteren een voorstel vanuit hun eigen politieke partij, waarbij ze hun kennis van school in de praktijk brengen. Uiteindelijk volgt er een democratische stemming om het beste voorstel te kiezen. De scholen met de meest overtuigende voorstellen ontvangen €250 om hun ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Naast de kinderraadsvergadering staan er een quiz over burgerschap en een rondleiding door het gemeentehuis op het programma.

Burgerschapsvorming

In de weken voorafgaand aan de vergadering verdiepten de leerlingen zich, samen met hun leerkrachten, in onderwerpen zoals democratie, politiek, verkiezingen en de taken van de gemeente. De scholen organiseerden eigen verkiezingen om vijf afgevaardigden te kiezen die hun klas vertegenwoordigen in de kinderraadsvergadering. De voorstellen die tijdens de vergadering worden besproken, zijn door de leerlingen zelf bedacht en voorbereid.

