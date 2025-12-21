Oudejaarsconference Frans Miggelbrink in Amphion bijna uitverkocht
DOETINCHEM – De Achterhoekse Oudejaarsconference Raps op huus an van Frans Miggelbrink is deze december vrijwel uitverkocht. In Amphion Theater speelt Miggelbrink vier voorstellingen tussen kerst en oud en nieuw: op 27, 28, 29 en 30 december. Voor alle avonden zijn nog slechts enkele kaarten beschikbaar.
De Oudejaarsconference is inmiddels een vaste waarde op de Achterhoekse theateragenda. In Raps op huus an blikt Miggelbrink op herkenbare en relativerende wijze terug op het afgelopen jaar. Lokale actualiteit, alledaagse situaties en typische Achterhoekse eigenaardigheden staan centraal, terwijl grote wereldthema’s bewust op de achtergrond blijven.
De grote belangstelling onderstreept de populariteit van de cabaretier in de regio. Eerder werd al bekend dat er meer dan 1500 kaarten waren verkocht, wat leidde tot een extra voorstelling. Inmiddels zijn ook die laatste plaatsen bijna vergeven. “Het blijft bijzonder om te zien hoe het publiek deze conference elk jaar weer omarmt,” zou Miggelbrink kunnen zeggen.
Bezoekers die de Oudejaarsconference nog willen bijwonen, moeten er snel bij zijn. De laatste kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Amphion.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Kerstconcert in Zieuwent met Achterhoeks Mannenkoor, G-Roots en strijkersensemble Antonio 4
- Jeugdbrandweer neemt afscheid van burgemeester Bronsvoort 4
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 3
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Nieuwbouw De Molenberg in Groenlo kan van start 1
- Bronckhorst maakt zich klaar voor een aardgasvrije toekomst 1
Trending deze week
- Jeugdbrandweer neemt afscheid van burgemeester Bronsvoort 4
- Midwinterhoornwandeling Groenlo viert 15e editie met extra sfeervolle lichtjesroute 3
- Bronckhorst maakt zich klaar voor een aardgasvrije toekomst 1
- Nieuwbouw De Molenberg in Groenlo kan van start 1
- Kerstconcert in Zieuwent met Achterhoeks Mannenkoor, G-Roots en strijkersensemble Antonio 4
- 15e editie Midwinterhoornwandeling belooft sfeervolle avond in vestingstad Groenlo 3