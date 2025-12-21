Oudejaarsconference Frans Miggelbrink in Amphion bijna uitverkocht

DOETINCHEM – De Achterhoekse Oudejaarsconference Raps op huus an van Frans Miggelbrink is deze december vrijwel uitverkocht. In Amphion Theater speelt Miggelbrink vier voorstellingen tussen kerst en oud en nieuw: op 27, 28, 29 en 30 december. Voor alle avonden zijn nog slechts enkele kaarten beschikbaar.

De Oudejaarsconference is inmiddels een vaste waarde op de Achterhoekse theateragenda. In Raps op huus an blikt Miggelbrink op herkenbare en relativerende wijze terug op het afgelopen jaar. Lokale actualiteit, alledaagse situaties en typische Achterhoekse eigenaardigheden staan centraal, terwijl grote wereldthema’s bewust op de achtergrond blijven.

De grote belangstelling onderstreept de populariteit van de cabaretier in de regio. Eerder werd al bekend dat er meer dan 1500 kaarten waren verkocht, wat leidde tot een extra voorstelling. Inmiddels zijn ook die laatste plaatsen bijna vergeven. “Het blijft bijzonder om te zien hoe het publiek deze conference elk jaar weer omarmt,” zou Miggelbrink kunnen zeggen.

Bezoekers die de Oudejaarsconference nog willen bijwonen, moeten er snel bij zijn. De laatste kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Amphion.

