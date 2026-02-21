za 21 feb — Groenlo: 9°C • 6°–11° meer weer →

OV-inloopspreekuur in Bibliotheek Winterswijk over duurzamer reizen

19 februari 2026 296
COPYRIGHT MARCEL JURIAN DE JONG

COPYRIGHT MARCEL JURIAN DE JONG
296 keer bekeken

WINTERSWIJK – Wie meer wil weten over reizen met het openbaar vervoer kan op vrijdag 6 maart vanaf 14.00 uur terecht bij het gratis OV-inloopspreekuur in de Bibliotheek Winterswijk. Aanmelden is niet nodig.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Tijdens het spreekuur beantwoorden OV-ambassadeurs persoonlijke vragen over reizen met de OV-chipkaart, bankpas of OVpay (betalen via de mobiele telefoon). Ook geven zij uitleg over in- en uitchecken bij verschillende vervoerders en adviseren zij over passende abonnementen.

Daarnaast kunnen bezoekers vragen stellen over de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio Oost-Achterhoek. De ambassadeurs nemen de tijd om alles rustig uit te leggen, ook voor wie al langere tijd niet met bus of trein heeft gereisd.

Met het spreekuur willen de organisatoren inwoners stimuleren om vaker voor duurzaam vervoer te kiezen. Treinen in Nederland rijden op groene stroom en er worden steeds meer elektrische bussen ingezet.

Meer informatie is te vinden via:
www.oostachterhoek.nl/activiteiten

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Dit heb je misschien gemist

COPYRIGHT MARCEL JURIAN DE JONG

OV-inloopspreekuur in Bibliotheek Winterswijk over duurzamer reizen

19 februari 2026 296
Boys assembling plastic blocks in library

Kinderen programmeren digitaal huisdier tijdens BIEBlab in Ruurlo en Neede

19 februari 2026 352
TCR

Open dag bij TCR Groep in Raalte

21 februari 2026 836
Schrijftafel

Schrijftafel brengt schrijvers samen in Bibliotheek Neede

21 februari 2026 793
unnamed

Beethoven Festival Zutphen keert terug met nieuw programma en start kaartverkoop

21 februari 2026 758
Vindt u dit bericht leuk?