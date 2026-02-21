OV-inloopspreekuur in Bibliotheek Winterswijk over duurzamer reizen

296 keer bekeken

WINTERSWIJK – Wie meer wil weten over reizen met het openbaar vervoer kan op vrijdag 6 maart vanaf 14.00 uur terecht bij het gratis OV-inloopspreekuur in de Bibliotheek Winterswijk. Aanmelden is niet nodig.

Tijdens het spreekuur beantwoorden OV-ambassadeurs persoonlijke vragen over reizen met de OV-chipkaart, bankpas of OVpay (betalen via de mobiele telefoon). Ook geven zij uitleg over in- en uitchecken bij verschillende vervoerders en adviseren zij over passende abonnementen.

Daarnaast kunnen bezoekers vragen stellen over de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio Oost-Achterhoek. De ambassadeurs nemen de tijd om alles rustig uit te leggen, ook voor wie al langere tijd niet met bus of trein heeft gereisd.

Met het spreekuur willen de organisatoren inwoners stimuleren om vaker voor duurzaam vervoer te kiezen. Treinen in Nederland rijden op groene stroom en er worden steeds meer elektrische bussen ingezet.

Meer informatie is te vinden via:

www.oostachterhoek.nl/activiteiten

