OV-inloopspreekuur over duurzaam reizen in Bibliotheek Ruurlo

RUURLO – Wie meer wil weten over duurzaam reizen met het openbaar vervoer kan op woensdag 11 februari terecht bij het OV-inloopspreekuur in de Bibliotheek Ruurlo. Vanaf 14.00 uur zijn daar OV-ambassadeurs aanwezig om persoonlijke vragen te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig; binnenlopen is voldoende.

Tijdens het spreekuur geven de OV-ambassadeurs uitleg over reizen met de OV-chipkaart, de bankpas of OVpay op de mobiele telefoon. Ook kunnen zij helpen bij vragen over in- en uitchecken bij verschillende vervoerders en adviseren welk abonnement het beste past bij de persoonlijke reisbehoefte. Daarnaast is er aandacht voor de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio.

Het OV-inloopspreekuur is bedoeld voor iedereen die (weer) vaker gebruik wil maken van trein of bus, bijvoorbeeld omdat het reizen met het openbaar vervoer lang geleden is of omdat men bewuster wil omgaan met milieu en leefomgeving. Treinen rijden op groene stroom en het aantal elektrische bussen neemt toe, waardoor het openbaar vervoer een duurzamer alternatief is voor de auto.

De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd voor iedere bezoeker en beantwoorden vragen vrijblijvend.

