Petra Ubbels exposeert handwerktechnieken met naald en draad in Natuurpark Kronenkamp

NEEDE – In het ontmoetingscentrum Het Filter op Natuurpark Kronenkamp is vanaf woensdag 14 januari tot en met woensdag 4 maart 2026 een bijzondere handwerkexpositie te zien. Petra Ubbels toont hier zowel oude als nieuwe technieken met naald en draad.

Petra Ubbels, afkomstig uit Laren (Gld), staat bekend om haar handwerkmuseum en haar workshops en handwerkbijeenkomsten voor zowel beginners als gevorderden. Het handwerken kreeg zij van huis uit mee: haar moeder en beide oma’s waren actief met naald en draad. Later volgde zij de opleiding handwerkontwerpster, waar zij meer dan tachtig verschillende technieken leerde beheersen.

Tijdens de expositie in Het Filter zijn diverse handwerktechnieken te bewonderen. Eén van de blikvangers is een zogenoemde pronkrol met een lengte van maar liefst vier meter. Met deze expositie laat Ubbels zien hoe traditioneel handwerk en moderne toepassingen elkaar kunnen versterken.

Naast de tentoonstelling verzorgt Petra Ubbels op woensdag 21 januari van 14.00 tot 16.00 uur een basisworkshop lintborduren. Deelname kost € 7,50 inclusief materiaal. Aanmelden kan vooraf via peetsworkshop@hotmail.com.

De expositie is elke woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur te bezoeken aan de Kronenkamp 14 in Neede, waar voldoende parkeergelegenheid is.

Vanaf 11 maart exposeert Irma Holt-Bekkers schilderijen, tassen en sieraden op deze locatie.

Meer informatie is verkrijgbaar via info@natuurparkkronenkamp.nl.

