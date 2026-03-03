Peukenruimactie in Lichtenvoorde op 11 april

177 keer bekeken

LICHTENVOORDE – In Lichtenvoorde wordt op vrijdag 11 april een peukenruimactie gehouden. De actie vindt plaats van 09.00 tot 11.00 uur en is een initiatief van Stichting De Goede Donut.

De organisatie wil met de opruimactie aandacht vragen voor de gevolgen van sigarettenfilters in het milieu. Peuken bevatten plastic en schadelijke stoffen en behoren tot het meest voorkomende zwerfafval. Volgens de initiatiefnemers hebben ze impact op bodem en water en dragen ze bij aan microplasticvervuiling.

De actie is bedoeld als laagdrempelige manier om inwoners bewust te maken van hun eigen rol in het schoonhouden van de leefomgeving. Vrijwilligers kunnen zich aansluiten en samen zichtbaar maken hoeveel afval er op straat ligt. Verdere informatie over de verzamelplek volgt nog.

Stichting De Goede Donut koppelt de actie aan bredere aandacht voor duurzaamheid en ecologische grenzen, maar de nadruk ligt op lokaal handelen: wat vandaag wordt opgeraapt, belandt niet in het water of de bodem.

De organisatie roept inwoners van Lichtenvoorde en omgeving op om mee te doen of zelf een soortgelijke actie in hun buurt te organiseren.

