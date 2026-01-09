Peuterparty in bibliotheek tijdens Nationale Voorleesdagen

WINTERSWIJK – Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert op zondag 25 januari een feestelijke Peuterparty in de bibliotheek in Winterswijk. Het voorleesfeest maakt deel uit van de Nationale Voorleesdagen en is bedoeld voor peuters en hun (groot)ouders.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Vanaf 14.00 uur zijn bezoekers welkom voor een middag vol activiteiten. Kinderen kunnen zich laten schminken, knutselen, speuren en meedoen aan prentenboeken-yoga. Ook is er gezorgd voor hapjes en drankjes.

Hoogtepunt van de middag is om 15.00 uur de interactieve voorstelling ‘Ik wil je iets vertellen…’ van PeerTof, speciaal gemaakt voor peuters en jonge kleuters. Na afloop is er tot 16.30 uur ruimte om verder te spelen en te knutselen.

De Peuterparty is gratis toegankelijk. Voor de voorstelling is aanmelden verplicht. Dit kan bij de informatiebalie van Bibliotheek Oost-Achterhoek of via de website:

👉 https://www.oostachterhoek.nl/peuterparty

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)