Politiek ontmoet sport tijdens badmintontoernooi in Lichtenvoorde

280 keer bekeken

LICHTENVOORDE – Politieke partijen in de gemeente Oost Gelre verruilen zaterdag 28 februari de raadzaal voor de sporthal. In de Hamalandhal nemen raadsleden en fractievertegenwoordigers het tegen elkaar op tijdens een badmintontoernooi.

Advertentie

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Het initiatief komt van Hans van der Boor, voorzitter van badmintonvereniging LBC’72 en kandidaat voor GroenLinks-PvdA. Volgens hem draait het toernooi om verbinding. “We willen laten zien dat politiek ook gaat om samenwerking en plezier. De verschillen kunnen groot zijn, maar op deze dag staan sportiviteit en saamhorigheid centraal.”

Alle partijen in de gemeenteraad – CDA, VVD, OOG, OLW, Lokaal Belang, OGV en GroenLinks-PvdA – doen mee. Van der Boor zelf kan niet deelnemen. Hij brak enkele weken geleden zijn hand na een val in Zutphen en moedigt de spelers vanaf de zijlijn aan.

Het toernooi begint om 10.00 uur met een demonstratie van de beste spelers van LBC’72. Daarna spelen de politici in dubbels op drie velden tegelijk. Rond 13.00 uur wordt afgesloten.

De toegang is gratis en inwoners zijn welkom om te komen kijken en in gesprek te gaan met de deelnemers. De organisatie hoopt dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijkse traditie waarin sport en politiek elkaar ontmoeten.

Wanneer: zaterdag 28 februari, 10.00 – 13.00 uur

Waar: Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3 in Lichtenvoorde

Toegang: gratis

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)