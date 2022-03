Lijsttrekkersdebat in De Mattelier

GROENLO – Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop daarnaartoe faciliteert de gemeente Oost Gelre samen met Studio544 op donderdag 10 maart een lijsttrekkersdebat met de 8 lijsttrekkers van de politieke partijen in Oost Gelre. Het debat begint om 20.00 uur en is bij De Mattelier in Groenlo.

Het debat is live te volgen via www.oostgelre.nl. Ook kan het debat worden gevolgd via Gelre FM.

Wil je het debat bijwonen?

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om het debat bij te wonen. Aanmelden kan hier

