Pop Sessions Live brengt festivalgevoel naar Amphion Theater
DOETINCHEM – Tijdens het Nationaal Theaterweekend verandert de Flexfamily Zaal van Amphion Theater op zaterdag 24 januari voor één avond in een popzaal. Onder de naam Pop Sessions Live staan drie regionale bands op het podium in een setting die meer weg heeft van een festival dan van een theateravond.
Geen vaste theaterstoelen deze keer, maar een open ruimte met een groot podium, een bar en een uitgebreide licht- en geluidsshow. Daarmee wil de organisatie een laagdrempelige, energieke sfeer creëren waarin live muziek centraal staat.
Drie bands uit de regio
Het programma bestaat volledig uit lokaal poptalent:
-
Mokrypse – Alternatieve metal uit Doetinchem, actief sinds 2024.
-
The Merlins – Indie-rock uit Zutphen met energie en scherpe randjes.
-
Magic Bullet – Een mix van funk, rock en blues uit Arnhem, gericht op een dansbare liveshow.
Talentontwikkeling
Pop Sessions Live is een initiatief dat lokaal muzikaal talent podiumervaring biedt op verschillende locaties in de regio. Wat begon als een samenwerking met de muziekschool, is uitgegroeid tot een reeks evenementen. Partners als de DRU Cultuurfabriek in Ulft en Café Merleyn in Doetinchem dragen bij aan de ontwikkeling van de regionale popscene.
Pop Sessions Live
Zaterdag 24 januari | Amphion Theater, Hofstraat 159 Doetinchem
Meer informatie: https://www.amphion.nl/popsessionslive
