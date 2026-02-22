Programmeer je eigen digitale huisdier tijdens BIEBlab in Bibliotheek Winterswij

165 keer bekeken

WINTERSWIJK – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op donderdag 5 maart om 15.00 uur in de Bibliotheek Winterswijk hun eigen digitale huisdier programmeren tijdens BIEBlab.

Tijdens de workshop werken de kinderen met de Micro:bit, een kleine programmeerbare mini-computer. Met behulp van sensoren laten zij hun huisdier emoties tonen en geluiden maken. Beginners starten met het coderen van een eenvoudige lichtkrant en leren daarna werken met variabelen. Wie al ervaring heeft met de Micro:bit kan extra interactieve functies bedenken, testen in de codesimulator en vervolgens op het apparaat zetten.

De activiteit wordt georganiseerd door Bibliotheek Oost-Achterhoek en maakt deel uit van het BIEBlab-programma, waarin kinderen kennismaken met creatieve technologie.

Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheek. Deelname kost € 4,50 per kind.

