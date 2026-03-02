R.A.T. keert terug naar Taste op 14 maart

202 keer bekeken

GROENLO – Na een bijna uitverkocht optreden in 2025 staat R.A.T. zaterdag 14 maart opnieuw op het podium van Rockcafé Taste in Groenlo. Het concert begint om 21.00 uur.

R.A.T. is een Nederlands powertrio met gitaar, bas en drums. De band bestaat uit gitarist Ralf Böggering, bassist Axel Grunnekemeijer en drummer/zanger Thijs Rensink. Opvallend is dat Rensink als drummer ook de zang voor zijn rekening neemt. Zijn falsetstem wordt door de band omschreven als een mix tussen seventiesrock en moderne energie.

De groep speelt een combinatie van rock, alternative en pop en staat bekend om energieke liveoptredens. Eerder tourde R.A.T. langs twaalf A-podia als support van Miss Montreal. Daarnaast speelde de band op festivals als de Zwarte Cross en diverse andere podia in het land.

Met hun stevige riffs en een minimale bezetting grijpt R.A.T. terug op de klassieke rockopstelling: drie muzikanten, zonder extra franje. Volgens de organisatie zijn er nog maar enkele kaarten beschikbaar via www.rockcafetaste.nl.

Het optreden vindt plaats in Rockcafé Taste in Groenlo, dat de laatste jaren vaker nationale bands naar de stad haalt.

