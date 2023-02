Mañana Mañana dropt weer elf zinnenprikkelende namen voor editie 2023

LAREN(Gld) – Van 8 tot en met 11 juni 2023 staan bezoekers in de kasteeltuin van landgoed Oolde (Laren Gld.) oog in oog met onder andere Cari Cari (AT), Marlon Pichel en KNARS. Slechts wat paaltjes en touwtjes zorgen voor een scheiding tussen de festivalgangers en artiesten.

Hier komen bezoekers zo dichtbij de muzikanten en theateracts, dat ze zelf haast onderdeel uitmaken van de line-up van dit natuurlijke en avontuurlijke festival. Daarbij kunnen ze op een muzikale en theatrale trip gaan langs allerlei verschillende genres in de groene omgeving van landgoed Oolde in Laren (Gld.).

Ontdek bijvoorbeeld Cari Cari uit Oostenrijk, verantwoordelijk voor de alternatieve zomerhit van 2019 ‘Summer Sun’. Of Rotterdammer Marlon Pichel. Hij past met zijn stijl helemaal in de neo-soul hype die al jaren heerst. Naast deze twee acts worden vandaag ook KNARS, Wolker (BE), Bongloard, The Cold Vein, Bumble B. Boy, Magic Tom & Yuri, Dino Kids, The Irrational Library en Heights Meditation aan de line-up toegevoegd.

De lijst met genres wordt door deze aankondiging verder uitgebreid met bombastische pop, garage rock, breakbeat, noise rock, post-punk, experimentele surfrock, spoken word, Indierock, soul en reggae. Geen enkele muzikale stroming blijft onbespeeld en daarom kunnen de bezoekers op ontdekkingsreis door het muzikale universum, verpakt in één evenement dat Mañana Mañana heet.

Eerder kondigden we deze namen aan:

Elephant, KOFFIE, Wodan Boys, Boogie Beasts (BE), SOMEONE, Frino, Fleur, Donna Blue, Dead Elvis & His One Man Grave, The Covids, Zinzi & Evertjan en Die Verdammte Spielerei (BE). Met 23 acts begint de line-up vorm te krijgen, maar er volgen de komende maanden nog veel meer namen. Muziek, theateracts, een grote verscheidenheid aan culinaire uitspattingen en andere programmaonderdelen zorgen voor een editie met ‘many different spices’.

Dinsdag 21 februari maakt de organisatie, Feestfabriek Alles Komt Goed BV (onder andere ook organisator van de Zwarte Cross), nog meer namen bekend. Er zijn nog kaarten te koop via www.mananamanana.eu/tickets

Kijk voor meer informatie op de website

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl