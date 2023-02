Villa Mondriaan en Gerrit Komrij College gaan internationale samenwerking aan

WINTERSWIJK – Op 13 en 14 februari 2023 wordt voor de tiende keer Mondriaan Talen(t) georganiseerd. Tijdens Mondriaan Talen(t) knopen leerlingen in het Frans, Engels en Duits gesprekjes aan met medewerkers in Villa Mondriaan. Toch is het niet altijd eenvoudig om sprekers te vinden die in een vreemde taal de rol van gastvrouw, toerist of beveiliger op zich willen nemen. Daarom is er een internationale samenwerking tot stand gekomen met studenten van de Hans-Böckler-Berufskolleg uit Münster.

Samenwerking met studenten uit Münster

De uitwisseling tussen Winterswijk en Münster is een win-win situatie. Zo maken de Duitse studenten kennis met het Nederlandse (kunst) onderwijs en vergroten zij hun netwerk. Omgekeerd kunnen leerlingen van het Komrij College oefenen met iemand die in zijn of haar moedertaal spreekt. ‘Het gaat er niet alleen om dat leerlingen van het Komrij College zich goed kunnen uitdrukken in deze taal, maar ook dat ze compenserende technieken in kunnen zetten als ze iets niet begrijpen of ergens niet de juiste term voor weten’, aldus docent Frans Anne Azema.

Leerlijn Reis naar Abstractie

Piet Mondriaan heeft onder andere in Winterswijk, Parijs en Londen gewoond. Hij heeft dus vaak een vreemde taal gehoord en gesproken. De leerlingen worden tijdens Mondriaan Talen(t) uitgedaagd om in de door hen gevolgde vreemde taal te spreken tegen de kassamedewerker, directrice, beveiliger, bezoeker en beheerder van het museum. Ze voeren met hen gesprekken aan de hand van situatiebeschrijvingen en opdrachten. Mondriaan Talen(t) is onderdeel van de leerlijn Reis naar Abstractie, waarbinnen leerlingen op ongebruikelijke manieren kennismaken met de kunst van Piet Mondriaan en tijdgenoten.

