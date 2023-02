Achterhoekse schrijver Gijs Wilbrink komt naar de Koppelkerk

BREDEVOORT – Gijs Wilbrink brengt met zijn veelgeprezen debuutroman ‘De beesten’ een ode aan de Achterhoek. Het boek dat met vijf sterren werd beoordeeld, speelt zich deels af in de streek waar Wilbrink opgroeide. Op vrijdag 24 februari komt hij naar de Koppelkerk in Bredevoort om meer te vertellen over het boek en zijn achtergrond.

Zijn ‘daverende debuutroman’ werd door recensenten ook al een ‘grimmige western’ genoemd, een ‘Achterhoek-tragedie’ die ook nog eens ‘niet voor de weekhartigen’ is. Dat debuut biedt de lezer motorcrossers, nertsenfokkerijen, stropers en allerlei verhalen, intriges, vage handeltjes en geheimen. Als de hoofdpersoon, een talentvolle motorcrosser, is verdwenen, komt zijn dochter jaren later terug naar zijn geboortegrond om hem te zoeken met een dramatische familiereünie tot gevolg.

Gijs Wilbrink, die opgroeide in Ulft, werkte acht jaar aan zijn eerste roman. Niet in de Achterhoek, want hij woont inmiddels langer in Utrecht dan in zijn geboortestreek. De roman speelt zich hier wel af, maar dan wel in een fictief dorp, met allerlei knipogen naar bestaande plaatsen en herkenbaar voor de lezers uit deze streek. Hoewel er zaken in het boek zijn opgenomen die Wilbrink zelf heeft meegemaakt, is het geen autobiografisch verhaal.

Naast schrijver is Wilbrink ook muzikant. Hij heeft in diverse Achterhoekse en Utrechtse punkbands gespeeld. Door over muziek te schrijven kwam hij er achter dat hij het schrijven zelf ook heel leuk vond. Daarna schakelde hij over op verhalen en acht jaar geleden begon hij aan het boek ‘De beesten.’

Inmiddels is ook bekend geworden dat het boek ‘De beesten’ is genomineerd voor het Beste Boek van de Achterhoek en Liemers. De bekendmaking van de winnaar is op 5 maart ook in de Koppelkerk.

Praktische informatie

Met zo’n indrukwekkend ontvangen eerste boek is Gijs Wilbrink de perfecte gast voor een literaire avond in de Koppelkerk in Bredevoort. De schrijver vertelt op vrijdag 24 februari om 20.00 uur over zijn werk. Kaarten zijn vanaf €7,50 exclusief ticketkosten te koop via www.koppelkerk.nl.

