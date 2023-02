Veel enthousiasme tijdens Regiofinale FIRST® LEGO® League Challenge in CIVON

ACHTERHOEK – Gespannen gezichten, rode wangen en opperste concentratie onder zowel juryleden als de teams. De Regiofinale FIRST® LEGO® League Challenge in het CIVON in Ulft is in volle gang op 10 februari 2023. Zes teams, van ieder 10 leerlingen uit het basis- en middelbaar onderwijs strijden hier om de felbegeerde LEGO beker en een plekje in de finale op 18 maart in Delft. Uiteindelijk wint Bricky Builders van het Almende College de Champions Award.

Voorbereiding

Leerlingen van basis- en middelbare scholen uit de Achterhoek en Liemers hebben de afgelopen twaalf weken de koppen bij elkaar gestoken om zich te verdiepen in het thema van dit jaar: SUPERPOWERED. Leerlingen onderzoeken waar energie vandaan komt, hoe het wordt gedistribueerd, opgeslagen en gebruikt. Vervolgens is de opdracht om hun superkrachtige creativiteit aan het werk te zetten om te innoveren met een betere energietoekomst als doel. Daarnaast leren ze ook hun eigen robot bouwen en programmeren om hier vervolgens verschillende missies mee uit te voeren tijdens een robotwedstrijd. De teams doorlopen beide onderdelen aan de hand van het aangeboden lesmateriaal.

Regiofinale

De zes teams kregen ieder drie kansen aan de robottafel om een parcours af te leggen. Ook al was er wekenlang geoefend, onder druk blijkt dit toch niet altijd makkelijk te zijn. Gelukkig werden de teams flink aangemoedigd door mededeelnemers. Naast het afleggen van het parcours op de tafels, mochten de kinderen hun innovatieproject ook presenteren voor de jury.

Winnaars

Bricky Builders van het Almende College uit Silvolde ging ervan door met de eerste prijs en pakten de Champion Award. Hen zien we terug in de landelijke finale op 18 maart in Delft. Ook de samenwerking met hun leraar was mooi in balans.

De kinderen vertelden dat ze regelmatig de tijd vergaten tijdens het werken aan de opdrachten. Hun interesse voor techniek is dan ook gewekt. De Core Value Award werd gewonnen door Daltonbasisschool de Leer uit Hengelo (Gld)voor hun enthousiasme en doorzettingsvermogen. Ook hun mooie manier van samenwerken viel de jury op. De leerkrachten hebben hier specifiek gekeken naar de talenten van ieder kind en hen zo in deelgroepjes ingedeeld.

De Innovatieproject Award ging naar de Electrobirds van Da Vinci Montessori uit Westervoort. Zij wilden een stuwmeer bij de afsluitdijk reproduceren en de energie van het water opslaan om dit in de winter te gebruiken. Een prachtig idee.

FIRST LEGO League is een internationale technologiewedstrijd voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar. Kinderen worden uitgedaagd om te denken als wetenschappers en technici. Door samen te werken aan een innovatieproject leren ze hun eigen robot te bouwen en te programmeren.

