Meedenkers gezocht voor het subsidieprogramma van LEADER Achterhoek 2023-2027

ACHTERHOEK – LEADER Achterhoek maakt met subsidie de plannen van inwoners voor samen leven, wonen en werken in de Achterhoek mogelijk. Als inwoner kunt u met uw visie en ideeën voor het platteland de basis leggen voor het subsidieprogramma van 2023-2027. Denk met ons mee, vul de online enquête in of kom naar een van de drie bijeenkomsten!

Dankzij subsidie van LEADER Achterhoek zijn tussen 2015 en 2022 meer dan 70 plannen van inwoners gerealiseerd. Plannen die resulteerden in beter leven, wonen en werken in onze mooie regio. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor de leefbaarheid van het platteland.

Nieuw periode

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk vormen samen LEADER Achterhoek. Om opnieuw een LEADER gebied te worden moeten wij in opdracht van de provincie Gelderland een programma schrijven, de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Een belangrijke voorwaarde is dat we de LOS opstellen samen met u: inwoner, (belangen)organisatie, overheid of ondernemer uit een van de deelnemende gemeenten. Denkt en praat u met ons mee?

Zo stellen we het programma samen

Het vertrekpunt van ons nieuwe programma is een sterkte-zwakte analyse van de Achterhoek. Hiervoor hebben we een online enquête opgesteld. Wat vindt u belangrijk voor de leefbaarheid van het platteland op het gebied van sociaaleconomische ontwikkeling, klimaat, water en bodem en verbetering biodiversiteit? Deze vier thema’s komen uit het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het NSP is de Nederlandse invulling van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid waar LEADER onderdeel van uitmaakt. Uw antwoorden op de vragen in de enquête geven aan welke onderwerpen volgens u belangrijk zijn voor samen leven, wonen en werken in de Achterhoek.

Uitnodiging drie bijeenkomsten

We organiseren ook in maart drie bijeenkomsten/werksessies waar u ook van harte voor bent uitgenodigd. Geef u op voor een van de volgende drie bijeenkomsten:

Dinsdag 7 maart in ’t Dorpshuis, Thijsweg 19 te IJzerlo

Donderdag 16 maart bij de Stadsboerin, Klootsemastraat 1 te Doetinchem

Donderdag 23 maart in Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14 te Neede

De bijeenkomsten starten om 17.00 uur en duren tot uiterlijk 19.30 uur. Er staat soep met een lekker broodje voor u klaar!

De locaties waar de werksessies plaatsvinden zijn mede tot stand gekomen dankzij subsidie van LEADER Achterhoek. De projectleiders van ‘t Dorphuus, Natuurpark Kronenkamp en de Stadsboerin vertellen tijdens de bijeenkomsten hoe zij hun plan gerealiseerd hebben.

Terugkoppeling resultaten

Alle inbreng die we van u krijgen over fijn leven, wonen en werken in de Achterhoek vatten we samen in een LEADER programma met speerpunten voor de periode 2023-2027. De enquête vindt u op de website www.leaderachterhoek.nl. Wilt u deelnemen aan een van de werksessies dan vindt u op de website de link voor de aanmelding. Het is ook mogelijk om een mailtje te sturen naar jolandakemna@leaderachterhoek.nl met daarin uw naam, naar welke bijeenkomst u wilt komen en met hoeveel personen u komt. Op de website vindt u ook meer informatie over de totstandkoming van het nieuwe programma.

Heeft u vragen?

Jolanda Kemna is de LEADER-coördinator en verantwoordelijk voor dit proces. U kunt haar bellen op 06-13443166 of mailen via jolandakemna@leaderachterhoek.nl

