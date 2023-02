Een feestweekend en een herontdekte Mondriaan in het museum

WINTERSWIJK – Dit jaar viert Villa Mondriaan de 151ste verjaardag van Piet Mondriaan. Tijdens het Piet is Jarig weekend van 3 tot en met 5 maart wordt er een herontdekte Mondriaan gepresenteerd. Het hele weekend vinden er voor jong en oud extra feestelijk activiteiten, workshops en lezingen plaats. Als kers op de taart kunnen bezoekers voor de helft van de prijs het museum bezoeken en worden ze ook nog eens getrakteerd op een Mondriaangebakje.

Presentatie van een herontdekte Mondriaan

Op 3 maart wordt vroeg stilleven gepresenteerd in Villa Mondriaan dat door Stichting de Kunsttunnel in langdurige bruikleen is aangeboden. Het stilleven werd in 2020 herontdek bij het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch. Kunstexpert Willem de Winter deed onderzoek naar de signatuur, het kleurgebruik en de techniek. Samen met Wietse Coppes, conservator Mondriaan & De Stijl van het RKD, ontdekten de twee experts dat de compositie van schilderij te zien is op een foto van Piet’s atelier. De experts zijn zeker: het gaat hier weldegelijk om een kunstwerk van de wereldberoemde Piet Mondriaan. Op 3 maart presenteren Willem de Winter en Wietse Coppes hun onderzoek. Deelname is op inschrijving en is geheel gratis.

Kijk, ruik, luister en maak mee

Het hele weekend kan je aansluiten bij Mondriaanwandelingen en flitsrondleidingen waarin deelnemers alles te weten komt over Mondriaans voetsporen in Winterswijk en de hoogtepunten van het museum te zien krijgen. Ga je liever creatief aan de slag? Gedurende het hele weekend worden er workshops aangeboden. Zet onder begeleiding van kunstenaar Vic Hulshof de Jacobskerk op doek, kom een verjaardagsboeket schikken in het atelier of neem deel aan de interactieve lezing over de Amsterdamse Joffers. Ook voor de kleinsten is er een Piet Mondriaan Memory spel en is er een Escape Room Spel voor het heel gezin.

Maak kennis met een jolige Piet Mondriaan

Tijdens Piet is Jarig op 3 maart geeft Wietse Coppes, conservator Mondriaan & De Stijl van het RKD, een lezing in Villa Mondriaan. Samen met collega Leo Jansen publiceerde Coppes op 13 januari een boek met daarin alle 411 portret- en atelierfoto’s van Mondriaan. Het onderzoek dat zij deden naar de foto’s bracht verrassende nieuwe inzichten aan het licht, met name over de persoon achter de kunstenaar. In de lezing ‘Mondriaan in Beeld’ duikt de Mondriaankenner in het leven van de kunstschilder Piet Mondriaan. Zo blijkt: Mondriaan was weldegelijk een flamboyante man, die zijn danspassen goed heeft geoefend.

Het volledige programma van Piet is Jarig met aanvangstijden is te vinden op www.villamondriaan.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl