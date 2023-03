Alzheimer Café Zutphen e.o.

ZUTPHEN – In het Alzheimer Café komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Het is een plek om lotgenoten te ontmoeten. Tijdens de informele bijeenkomst, krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen.

Op woensdag 15 maart is iedereen van harte welkom in Buurtcentrum Het Bornhof in Zutphen. Het thema van deze avond is: Onbegrepen gedrag bij dementie.

Iemand die dementie heeft, kan een ander gedrag laten zien. Soms trekt iemand zich terug en komt tot niets meer. Hij of zij is verdrietig, of juist boos en snel geïrriteerd. Vaak is het een ander gedrag dan je gewend bent van je naaste.

Wat betekent dit gedrag en hoe kun je er mee omgaan? Mevrouw Evelyne Prosé, psycholoog in de ouderenzorg, gaat hier over met ons in gesprek.

Zoals altijd is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Wanneer: Woensdag 15 maart 2023

Waar: Het Bornhof, Hobbemakade 246, 7204 TB Zutphen

Welk tijdstip: inloop en koffie/thee vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

Online contact

Als u interesse hebt in de nieuwsbrief, kunt u een mail sturen naar: ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl

Als u behoefte heeft aan een luisterend oor of advies, kunt u gratis bellen naar De DementieLijn. Deze is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur bereikbaar op 0800-5088.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl