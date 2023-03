Bezoek het park en de moestuin van Huis Landfort!

MEGCHELEN – Vanaf vrijdag 7 april 2023 kunt u wekelijks op vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur een rondwandeling maken door het prachtige park en de moestuin van Huis Landfort. Dit historische landgoed, waar stichting Erfgoed Landfort (sEL) is gevestigd, is een bijzondere buitenplaats met een rijke flora en fauna.

Het park is onlangs gerenoveerd en veelal teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp uit 1825 van landschapsarchitect Johan David Zocher jr. De bloemenmedaillons, rozen- en bloemperken, oranjerieplanten en bloeirijke bomen vormen samen een prachtig en aantrekkelijk geheel. De moestuin, met een 90 meter lange leifruitmeer en een boomgaard, is toegankelijk voor bezoekers. Hier worden voornamelijk bloemen en groenten gekweekt.

Naast het park en de moestuin, kunt u ook een kijkje nemen in het landhuis tijdens een rondleiding om 10:30 of 13:30 uur. Het huis is stijlvol ingericht en rijk gestoffeerd, en er zijn talrijke bijzondere kunstvoorwerpen te bewonderen, waaronder de fraaie collectie porseleinen papegaaien. Het landhuis is goed toegankelijk voor mindervaliden, er is een lift aanwezig en er zijn weinig lage drempels.

Stichting Erfgoed Landfort telt 6 hectare. De overige 44 hectare zijn toevertrouwd aan de zorg van Geldersch Landschap & Kasteelen. Dat is dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang vrij toegankelijk. Alleen hier zijn honden welkom mits aangelijnd en indien uitwerpselen worden opgeruimd.

Voor het boeken van tickets www.erfgoedlandfort.nl/bezoeken

