12 uur durend muzikaal spektakel tijdens Muziekmarathon Winterswijk

WINTERSWIJK – Op zaterdag 1 juli staat het centrum van Winterswijk in het teken van een spectaculaire muziekmarathon, georganiseerd door Muziekvereniging Eendracht Winterswijk. Van 9 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds zullen meer dan 100 getalenteerde muzikanten op verschillende locaties in de stad de sterren van de hemel spelen.



De dag begint met betoverende trompetsignalen die vanaf de kerktoren van de Jacobskerk weerklinken. Vervolgens kun je de hele vereniging vinden op diverse plekken, waaronder het sfeervolle Vrijheidspark, Bril-In Mode en de prachtige katholieke Jacobuskerk. Van filmmuziek tot opzwepende samba’s en van swingende jazznummers tot de nieuwste hits, er is voor ieder wat wils. In totaal worden er meer dan 30 optredens verzorgd, waarbij de muzikanten in verschillende samenstellingen zullen schitteren.

Een absoluut hoogtepunt van de dag is het klapstoeltjesconcert om 19:15 uur in het Vrijheidspark, waar de volledige vereniging samen een onvergetelijk optreden zal geven. Neem je eigen stoeltje mee, kom gezellig langs en steun onze getalenteerde muzikanten.

Maar er is meer! Ben je geïnspireerd geraakt en wil je zelf ook de magie van muziek ervaren? Tijdens de muziekmarathon worden er twee workshops georganiseerd. Je kunt deelnemen aan de bugelworkshop van 11:00 tot 13:00 uur (aanmelden via: muziekmaken@eendracht-winterswijk.nl) of spontaan aanschuiven bij de slagwerkworkshop om 13:30 uur. Beide workshops vinden plaats bij het Oude Gemeentehuis.

Het doel van deze grootschalige muzikale dag is om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met muziek en tegelijkertijd geld in te zamelen voor het Eendracht Leerlingen Fonds (ELF). Dit fonds stelt Eendracht in staat om leerlingen iets extra’s te bieden, zoals betaalbare lessen en gratis workshops. Op deze manier wil de vereniging ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om van muziek te genieten en zich muzikaal te ontwikkelen.

Kortom, op zaterdag 1 juli staat Winterswijk bol van de muzikale activiteiten. Doe mee aan de workshops, steun onze gepassioneerde muzikanten en doneer ter plekke een kleine gift voor het Eendracht Leerlingen Fonds.

