Logistieke Studenten Grensland College in Gesprek met Gemeentelijke Kopstukken

Ulft – Studenten van de Associate degree (Ad) in Logistiek (Logistics Management) van het Grensland College kregen afgelopen week een unieke kans. Zij presenteerden hun studie- en werkervaringen aan burgemeester Otwin van Dijk en wethouder Marco Bennink. De discussie ging over hun opleiding, hun werk en toekomstperspectieven in de logistieke sector.

Buiten hun ontmoeting met de gemeentelijke vertegenwoordigers, had het duo ook een onderonsje met Jan Bert Rijnberk, een HAN-docent betrokken bij de opleiding. Het Grensland College, geroemd voor zijn samenwerking tussen het Graafschap College, Saxion, Iselinge, en de HAN, blijft een toonaangevende speler in het aanbieden van deeltijd hbo-opleidingen in de Achterhoek. Specifiek wordt de Ad Logistiek gegeven in het CIVON in Ulft.

De studenten, die hun opleiding op maandagen volgen, zijn tevens in dienst bij prominente logistieke bedrijven zoals DFDS, State of Art, en Remondis. Deze hands-on ervaring heeft niet alleen voordelen voor de studenten, maar ook voor hun werkgevers die de vraag naar direct inzetbaar hbo-geschoold personeel zien groeien.

Een van de studenten merkte op: “Deze opleiding is voor mij optimaal gecombineerd met mijn baan. Het tweejarige traject dicht bij huis maakt het starten zo toegankelijk. Dit komt zowel mijn persoonlijke als professionele groei ten goede.”

Toen de vraag werd gesteld welke bedrijven ze graag zouden willen bezoeken, waren de antwoorden divers: de Rotterdamse haven, bol.com, Kramp, Van Raam, Mainfreight, de binnenhaven van Emmerich en de Kampeerfabriek van Obelink.

Burgemeester Van Dijk concludeerde treffend: “Logistiek is overal, variërend van zorg tot de maakindustrie. Maar het is meer dan alleen bezorging. Het evolueert naar data, technologie, duurzaamheid en personeelsbehoud. Het Grensland College biedt de ideale mix van theorie en praktijk.”

Voor geïnteresseerden in de deeltijd hbo-opleidingen van het Grensland College is er een open avond in Winterswijk op 15 november van 17.00 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via www.grenslandcollege.nl.

