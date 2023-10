Themaweekend ‘vijftig jaar grafkelder’ in HelenaHuis

AALTEN – In het derde weekend van oktober staat HelenaHuis van Aalten stil bij het thema ‘vijftig jaar grafkelder’. Het markeert de vijftigste verjaardag van de ontdekking van een grafkelder onder het koor van de Oude Helenakerk door Henk Heijnen.

In oktober, vijftig jaar geleden, ontdekte de toen 23-jarige Heijnen de grafkelder na informatie verkregen van Jan Tinneveld. Ondanks zijn verwachtingen van het vinden van een gouden kelk, ontdekte hij enkel de stoffelijke resten van drie personen. De vondst werd zorgvuldig genoteerd en gemeten door Heijnen, maar het kerkbestuur instrueerde hem de grafkelder met beton te verzegelen en het bestaan ervan niet openbaar te maken.

Het themaweekend, dat start op 20 oktober, begint met een lezing over het concept van ‘overluiden’, een historisch communicatiemiddel. Herman Onnink uit Barlo zal deze methode verder uitlichten. Daarnaast zal Jan ter Haar tijdens het weekend in detail treden over de bescherming van het glas-in-loodwerk in de Oude Helenakerk.

Het themaweekend bij HelenaHuis in Aalten vindt plaats op 20, 21 en 22 oktober. De toegang is kosteloos en registratie vooraf is niet nodig. Heijnen zal gedurende het weekend aanwezig zijn om zijn bevindingen over de grafkelder te delen. Bezoekers kunnen ook de tentoonstellingen in het gebouw bekijken.

Aanmelding is verplicht voor de lezing van Herman Onnink op 20 oktober om 19.30 uur. Aanmeldingen kunnen telefonisch via 06-344 64 392 of per e-mail naar contact@helenahuis.nl. Op 21 en 22 oktober geeft Jan ter Haar zijn lezingen in de Hemelse Sferen in het HelenaHuis om 14.00 uur, waarbij hij ook demonstraties zal verzorgen over glas-in-lood werk.

