Achterhoek presenteert zich in Belfast als foodregio

Van 11 tot 13 april neemt Platform Achterhoek Food deel aan de Gastronomy Summit 2022 in Belfast. Op dit internationale gastronomie-evenement wordt de Achterhoek gepresenteerd als onderscheidende foodregio met eigen voedselstrategie.

De Gastronomy Summit brengt gastronomiedeskundigen en voedselsysteemexperts van over de hele wereld samen. Tijdens toespraken, discussies en informele bijeenkomsten buigen zij zich over de vraag hoe steden, regio’s en landen kunnen inzetten op duurzamer en gezond voedsel. En hoe ze zich kunnen ontwikkelen tot foodbestemming, op zo’n manier dat de lokale bevolking ervan profiteert.

Platform Achterhoek Food – geïnitieerd vanuit het leefbaarheidsprogramma LEADER Achterhoek – werkt sinds 2019 aan de verduurzaming van voedselketens in de Achterhoek. Het platform ondersteunt diverse organisaties en projecten die bijdragen aan educatie, betere ketensamenwerking, verdienmodellen en vernieuwing op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Het doel is om van de Achterhoek een toonaangevende regio te maken op het gebied van duurzaam geproduceerd en gezond voedsel, zowel voor de eigen bewoners als voor bezoekers.

Nu is het tijd voor de volgende stap: de Achterhoek nationaal en internationaal profileren als foodregio. “Daar is de Gastronomy Summit de ideale plek voor”, zegt Maurits Steverink namens Achterhoek Food. “We hopen er ervaringen uit te wisselen, samenwerkingen op te zetten en ons internationale netwerk verder uit te breiden. Ook willen we van andere regio’s leren hoe je dergelijke projecten bestuurlijk aanpakt en hoe je bewoners, scholen en ondernemers erbij betrekt. Tot slot hopen we alvast inspiratie op te doen en contacten te leggen voor het internationale foodevent dat we volgend jaar in de Achterhoek organiseren.”

Jolanda Kemna, LEADER coördinator Achterhoek, vult aan: “Natuurlijk laten we daarbij geen kans onbenut om te vertellen wat de Achterhoek allemaal in huis heeft. We hebben internationaal aansprekende voorbeelden, die we niet voor onszelf moeten houden. Als regio mogen we er trots op zijn.”

Over Platform Achterhoek Food

Platform Achterhoek Food is in 2019 vanuit LEADER Achterhoek opgericht, met als belangrijkste doel om structureel te werken aan de verduurzaming van de voedselketens in de Achterhoek. Binnen het meerjarige programma van LEADER Achterhoek is streekeigen, duurzamer en gezond voedsel een speciaal aandachtspunt, geagendeerd door de agrosector, ondernemers die zich bij voeding betrokken voelen, Achterhoek Toerisme en verenigingen van streekproducenten. Platform Achterhoek Food steunt initiatieven van inwoners die werken aan vernieuwing op het gebied van teelt, bereiding of educatie rond voedsel. Er zijn inmiddels tweehonderd actieve deelnemers betrokken bij het platform en sinds 2019 zijn er al meer dan vijftig projecten gerealiseerd.

Voor meer informatie: www.leaderachterhoek.nl/projecten/achterhoek-food/

