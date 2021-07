Achterhoek zet duurzame doelen voorop en is eerste SDG-regio in Nederland

Deel dit bericht













Tijdens een digitaal werkbezoek van Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland aan de Achterhoek op 29 juni werd de Achterhoek officieel aangewezen als dé SDG-regio. Hiermee zet de Achterhoek zet samen met provincie Gelderland als eerste regio in Nederland stappen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel SDG’s genaamd (Sustainable Development Goals) in te zetten voor toekomstige beleidskeuzes in de Achterhoek. De Achterhoek gaat actief samenwerken met het Rijk, de provincie Gelderland en onder meer SDG Nederland.

In Gelderland grote ambities

John Berends, Commissaris van de Koning van Gelderland: “In Gelderland hebben we grote ambities op het gebied van brede welvaart, welzijn, duurzaamheid en een goed vestigingsklimaat. We ontmoeten de Achterhoek op al deze raakvlakken. Ik zie de Achterhoek als een krachtige regio waar de kwaliteit van wonen, werken en leven hoog is. En voor een SDG-regio niet onbelangrijk: een netwerkregio gericht op naoberschap met mondiaal werkende industriële (familie)bedrijven die aantonen dat ‘global’ en ‘local’ heel goed samengaan.”

Trots om SDG-regio te zijn

Voorzitter 8RHK ambassadeurs, Mark Boumans: “Al jaren laat de Achterhoek zien dat innovatie niet per se grootstedelijk is, maar juist hier hand in hand gaat met verduurzaming en brede welvaart. We zijn er trots op dat de provincie in ons een serieuze partner ziet om gezamenlijk de SDG’s bodem te geven. De gevolgen van de COVID-19 crisis laten zien hoe belangrijk kwalitatieve groei in Nederland en wereldwijd is. De Achterhoek scoort hoog op brede welvaart en is bij uitstek geschikt om dit instrumentarium verder uit te werken. Wij hebben eerder de informateur laten weten graag het voortouw in te nemen hierin. Achterhoekers zitten niet graag stil. Dus met het oog op een lang formatieproces beginnen we vast, dan kunnen de schrijvers van het Regeerakkoord hier mooi van profiteren.”

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De SDG’s zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Van het zelf kunnen leven in een gezonde omgeving – met schone lucht, toegang tot sport en onderwijs, gezonde voeding en goede zorg dichtbij – tot het zorgen voor werk, gezond eten en onderwijs via onze ondernemers in andere landen. En zorgen voor minder uitstoot, door bijvoorbeeld technologische innovaties. Totaal 17 doelen die de wereld verbeteren, dichtbij en ver weg.