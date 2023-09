Nieuwe cursussen over natuurinclusieve landbouw starten in september

ACHTERHOEK – Akkerbouwers en melkveehouders in de Achterhoek en Stedendriehoek die geïnteresseerd zijn in natuurinclusieve landbouw kunnen zich aanmelden voor een basiscursus of verdiepingscursus. Deze cursussen maken deel uit van het project ‘Samen leren voor natuurinclusieve landbouw’. De methodiek van natuurinclusieve landbouw integreert natuur en natuurlijke processen in de bedrijfsvoering.

De organisatie van deze cursussen in de Stedendriehoek ligt bij Regio Stedendriehoek, terwijl de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) deze in de Achterhoek verzorgt. Uitwisseling tussen beide regio’s zorgt ervoor dat boeren gezamenlijk kennis kunnen delen. In de Achterhoek start de basiscursus op 14 september en de verdiepende cursus op 21 september.

De basiscursus, onder leiding van Theo Nieuwenhuis en Heidi Uenk, biedt een eerste kennismaking met natuurinclusieve landbouw. Hierbij worden thema’s als bodemleven, biodiversiteit en natuurlijke processen besproken. De verdiepingscursus richt zich daarentegen op boeren die hun kennis willen verdiepen voor een effectieve toepassing in hun eigen bedrijfsplan.

Beide cursussen bestaan uit vier ochtendsessies, inclusief veldbijeenkomsten. Aanmelden voor de cursus in de Stedendriehoek kan via info@heidiuenk.nl, terwijl geïnteresseerden voor de Achterhoek zich kunnen inschrijven via de website van VKA. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Heidi Uenk op 06 53 34 58 89.

