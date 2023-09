Toeristische Sector Achterhoek Beoordeelt Zomerseizoen

ACHTERHOEK – Uit recente resultaten van de zomerpeiling door Achterhoek Toerisme blijkt dat de toeristische sector in de Achterhoek, ondanks variabel weer, over het algemeen tevreden is over het zomerseizoen.

De cijfers tonen aan dat meer dan driekwart van de verblijfsaccommodaties een positieve terugblik heeft op de zomerperiode (juni tot en met augustus). Bij de campings meldde 47% een toename in gastenaantallen in vergelijking met vorig jaar, terwijl een kwart aangaf een daling in bezoekersaantallen te hebben ervaren. Hotels rapporteerden overwegend stabiele cijfers, met 53% die aangaven dat hun gastenaantallen gelijk bleven in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Voor bungalowparken waren de cijfers gemengd; 43% had minder gasten, terwijl 29% een toename rapporteerde.

Manuel Hezeman, directeur van Achterhoek Toerisme, gaf inzicht in het gedrag van de consument: “Er is een trend waarbij klanten de weersvoorspellingen volgen en last-minute reserveren.”

Dagrecreatieve bedrijven, waaronder musea, attracties en oeverrecreatie, gaven ook aan dat driekwart tevreden was over de zomer. Echter, de bezoekersaantallen varieerden. Attracties lieten zien dat 38% een stijging in bezoekersaantallen had en 25% een daling. Musea rapporteerden overwegend gelijkmatige aantallen, terwijl recreatieplassen een afname van 15% noteerden vanwege het mindere weer.

Ter afronding, Achterhoek Toerisme voert tweemaal per jaar een peiling uit bij het toeristische bedrijfsleven. Deze peiling biedt een overzicht van trends en ontwikkelingen binnen de sector. De recente zomerpeiling werd uitgevoerd van 1 tot en met 6 september.

Dit bericht vervalt op woensdag 26 juni 2024. Daarna is het bericht op te zoeken in ons Archief.

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail