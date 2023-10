Uitbreiding Spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid in Winterswijk

WINTERSWIJK – Voor vragen betreffende overheidswebsites kan men terecht bij meerdere locaties: de Bibliotheek Winterswijk, ‘Ontmoetingscentrum Whemerhof’ in Winterswijk en het Repair Café bij Kringloop Aktief. Er is een wijziging in het schema van het inloopspreekuur in Whemerhof: voortaan is het spreekuur elke dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur, in plaats van de eerdere woensdagochtend. Een deskundige medewerker van de Bibliotheek Oost-Achterhoek staat klaar om bezoekers te assisteren.

Over het Informatiepunt Digitale Overheid: Het regelen van diverse zaken via internet, zoals rijbewijsverlenging, zorgaanvragen en contact met overheidsinstanties, heeft in de recente jaren aan populariteit gewonnen. Voor velen vereist dit echter de kennis van het gebruik van DigiD en digitale vaardigheden, waarbij enigen ondersteuning wellicht welkom is.

Wie ondersteuning nodig heeft of iemand kent die dit kan gebruiken, heeft diverse opties. Men kan een afspraak maken bij de Bibliotheek Winterswijk, het ‘Ontmoetingscentrum Whemerhof’ op dinsdagochtend bezoeken, of het Repair Café bij Kringloop Aktief op de eerste woensdagmiddag van elke maand. Het doel is om de bezoekers verder te helpen, hen te informeren, en indien nodig een vervolgafspraak te plannen met een relevante organisatie. Bezoekers die al in het bezit zijn van DigiD-gegevens worden verzocht deze mee te nemen. Voor degenen zonder DigiD kan assistentie worden geboden bij het aanvraagproces. Het gebruik van deze inloopservice is kosteloos.

