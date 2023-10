Workshop ‘Filmen en monteren met iPad/iPhone’ in Bibliotheek Oost-Achterhoek

WINTERSWIJK – De Bibliotheek Oost-Achterhoek kondigt voor donderdag 26 oktober om 19.30 uur in haar vestiging in Winterswijk een workshop aan met het thema ‘Filmen en monteren met je iPad/iPhone’. Deelnemers kunnen zich inschrijven via www.oostachterhoek.nl/filmenmonteren.

Over de workshop: Tijdens deze sessie worden deelnemers geïnformeerd over de basisprincipes van het filmen met een iPad of iPhone. Bovendien krijgen zij instructies over het gebruik van iMovie, een toepassing beschikbaar voor Apple-gebruikers, om hun films te bewerken. Deelnemers worden aangemoedigd hun iPad of iPhone mee te nemen voor directe praktijkoefeningen. Gedurende de workshop is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen en aan het eind zullen zij bekend zijn met de basis van het monteren.

Aanmeldingsinformatie: De toegang tot de workshop is kosteloos, maar registratie is noodzakelijk. Inschrijvingen zijn online mogelijk via www.oostachterhoek.nl/filmenmonteren of persoonlijk bij een van de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

