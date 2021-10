Alcohol- en drugstesten voor bezoekers van Mega Piraten Festijn in Zelhem

Deel dit bericht













ZELHEM – Bezoekers van Mega Piraten Festijn in Zelhem kunnen morgen, zaterdag 30 oktober, gratis een alcohol-of drugstest doen. Het campagneteam van ‘Rijden Zonder Invloed’ spreekt bezoekers actief aan en neemt op vrijwillige basis een alcohol- of drugstest af bij bestuurders.

Deze actie maakt deel uit van de campagne ‘Rijden Zonder Invloed’ in de provincies Gelderland en Overijssel waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van rijden onder invloed van alcohol, drugs en rijgevaarlijke medicijnen. Want hoewel iedereen weet dat dit gevaarlijk is, stappen er nog steeds mensen achter het stuur na het drinken van een paar biertjes of wijntjes, het roken van een joint of terwijl zij rijgevaarlijke medicijnen gebruiken.

Deelname is vrijwillig

Het campagneteam is tussen 18.00 en 00.00 aanwezig met een bakfiets vol alcohol- en drugstesten. Met behulp van een leuke quiz gaan zij een positieve en interactieve manier het gesprek aan met bezoekers van het feest. Op vrijwillige basis nemen ze ook alcohol- en drugstests af bij bestuurders. Als uit de test blijkt dat de automobilist geen drugs en/of alcohol heeft gebruikt, ontvangt de bestuurder een presentje. Voor automobilisten met een te hoog alcohol- of drugspercentage in hun bloed, wordt een alternatieve vervoersmogelijkheid gezocht.

Verantwoordelijkheid nemen

Eddie Mensink, organisator van het Mega Piraten Festijn, staat helemaal achter de actie: “Vanuit het Mega Piraten Festijn zetten we hoog in op veiligheid voor zowel onze medewerkers als bezoekers. We verwachten en hopen vanzelfsprekend dat onze gasten dat ook doen. Onder invloed rijden kan echt niet en we gaan er dan ook van uit dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Op naar een mooi en veilig Mega Piraten Festijn in Zelhem!”

Alcohol, drugs & medicijnen in het verkeer

Helaas is rijden onder invloed nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van ernstige verkeersongevallen in Nederland. 1 op de 5 verkeersslachtoffers is het directe gevolg van alcoholgebruik in het verkeer. Ook gebruik van drugs en rijgevaarlijke medicijnen veroorzaakt volgens de politie steeds vaker ongevallen. Sinds 2017 zijn er ook wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. De politie kan, naast de blaastest voor alcohol, preventief een speekseltest inzetten om aan te tonen dat iemand drugs heeft gebruikt in het verkeer.

Maak de afspraak!

Autorijden vraagt om een heldere blik. Stap dus niet met alcohol, drugs of rijgevaarlijke medicijnen achter het stuur. Vanuit de campagne roepen we automobilisten op allerlei plekken op om de afspraak ‘Rijden zonder Invloed, daar ga ik voor’ te maken. Doe ook mee door op button op de homepage van www.rijdenzonderinvloed.nl te klikken. Dan zorgen we er samen voor dat iedereen veilig thuis komt na bijvoorbeeld een feestje.

Meer weten of jouw kennis van alcohol, drugs en rijgevaarlijke medicijnen in het verkeer testen? Kijk dan op de website www.rijdenzonderinvloed.nl.

Over ROV Over de ‘Rijden zonder Invloed’ campagne 2021

Het campagneteam van ‘Rijden Zonder Invloed’ gaat met onder andere VR-brillen, alcohol- en drugstesten en alcokarts langs parken, stads- en dorpscentra, scholen, bedrijven en sportverenigingen in de provincies. Met levensechte simulaties spelen de verschillende acties in op het risicobesef en de zelfoverschatting van mensen. Met een quiz, debat en lespakket zet het actieteam aan tot nadenken. Zo leren scholieren en studenten hun medeleerlingen overtuigen van de gevaren van alcohol/drugs met een zelfgemaakte pitch.

Oost-Nederland

Deze campagne is een initiatief van het ROV Oost-Nederland. Het ROV Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel dé partner voor verkeersveiligheid. Met kennis van verkeersveiligheid en Oost-Nederland brengen we de juiste partners bij elkaar en initiëren we projecten. We richten ons daarbij op gedragsbeïnvloeding van weggebruikers. De ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland.

