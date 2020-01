ULFT – Op vrijdagavond 31 januari treedt cabaretier Alex Ploeg op in de DRU Cultuurfabriek in Ulft met een coming-of-age story, après la lettre. Alex weigert namelijk al jaren om sterk te zijn en ergens voor te staan.. Want hoe doe je dat als je een vat vol tegenstrijdigheden bent? Alex Ploeg is een zelfverzekerde jongen die het allemaal niet weet. Die rake vragen stelt over onderwerpen die er niet toe doen. Die razendsnel is maar stagneert.

Alex is lid van Comedytrain en won de Publieksprijs van Cameretten (2016). Onlangs werd hij in de Volkskrant uitgeroepen tot Comedy Talent van 2018 en was hij te zien in de NPO-serie Klikbeet. Alex spuit niet alleen met losse anekdotes, maar slaagt erin echt een verhaal te vertellen. Daarnaast begeleidt hij zichzelf uitstekend op elektrische gitaar.

Informatie

De voorstelling Alex Ploeg – Ultimatum vindt plaats op vrijdag 31 januari in de Rabobankzaal in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark. Aanvang 20:00 uur. Kaarten zijn voor €19,00 verkrijgbaar aan de receptie in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark – Hutteweg 24, Ulft, telefonisch via 0315-200150 of via de website (www.dru-industriepark.nl).