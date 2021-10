Altijd al willen doen! Binnenkijken in het stationsgebouw Winterswijk

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Het station in Winterswijk is misschien wel een van de mooiste stations van Nederland. Jarenlang stond het stationsgebouw leeg, totdat NS en ProRail het gebouw weer terug brachten in haar oude glorie. Winterswijkse ondernemers brengen het gebouw nu verder tot leven. Zaterdag 16 oktober kan iedereen die nieuwsgierig is, een kijkje komen nemen in het gebouw en bij de ondernemers. Het gebouw wordt feestelijk geopend door wethouder dhr. Frings. Guilty Anywhere zorgt voor een lekkere versnapering. Iedereen is welkom op zaterdag 16 oktober tussen 12.00 tot 15.30 uur.

Onderdeel van Winterswijk

Huiswerkbegeleiding Jetstream, het Kinderfysioteam en atelier voor herinneringssieraden ‘Ik draag je bij me’ hebben alle drie een ruimte in het gebouw. In de horeca-gelegenheid Guilty Anywhere kan een lekker hapje en drankje gekocht worden en kunnen reizigers gebruik maken van het toilet. Stationsmanager Lars Sieverink: ”Het station vormt steeds vaker een onderdeel van een stad of dorp. Om die binding te versterken vindt NS het belangrijk dat lokale ondernemers zich daar vestigen. Mooi dat we deze ruimtes aan kunnen bieden.”

Duurzaamheid

Het monumentale stationsgebouw is vernieuwd en opgedeeld in drie aparte ruimten. Daarbij zijn oude elementen zoveel mogelijk bewaard terwijl er zo duurzaam mogelijk gebouwd is. Wanden, plafonds en vloer zijn geïsoleerd, isolatieglas is geplaatst en vloerverwarming is aangebracht zodat gasarme verwarming mogelijk is. Ook aan de buitenkant is gedacht. De ramen en deuren hebben een schilder- en opknapbeurt gekregen en de dakpannen en het voegwerk aan de westgevel zijn vernieuwd.

Wachtruimte

Aangenaam wachten kon al enige tijd op het station. De wachtruimte zorgt voor een stukje geschiedenis. Aan de muur zijn foto’s opgehangen van hoe het station er in vroege jaren uitzag. Lars Sieverink: “Station Winterswijk was een belangrijk knooppunt toen er nog veel van het spoor gebruik werd gemaakt voor goederenvervoer”.

Kom een kijkje nemen!

Zaterdag 16 oktober vindt om 12.00 uur de officiele opening plaats. Daarna is voor iedereen de gelegenheid om binnen in het gebouw te kijken. De ondernemers zijn aanwezig en kunnen vragen beantwoorden.

Lees ook ....