Alzheimer Café Berkelland On Tour is geannuleerd

BERKELLAND – In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus hebben we helaas moeten beslissen de geplande Alzheimer Café On Tour dit najaar te annuleren. Onderstaand de data met locaties welke geen doorgang vinden:

13 oktober, locatie De Melktap, Nettelhorsterweg 21 in Geesteren

Thema: DVD Ontregeld – Een drieluik over fronto-temporale dementie (FTD)

10 november, locatie De Huve Eibergen, Grotestraat 52 in Eibergen

Thema: Interview met Piet van Middelaar over zijn ervaringen als mantelzorger.

8 december, locatie Café Baan, Dorpsstraat 6 in Geesteren

Thema: Walzheimer; een dansavond verzorgd door Audrey Veldkamp van DansKracht.

De Alzheimer Cafés bieden mensen met dementie en mantelzorgers advies, lotgenotencontact en gezelligheid. Wij beseffen de impact dat we opnieuw de deuren moeten sluiten voor fysieke ontmoetingen. Online blijven we actief. Kijk daarvoor op www.alzheimernederland.nl of www.dementie.nl. Intussen wordt samen met de regionale afdelingen gezocht naar creatieve oplossingen voor alternatieve contactmomenten.

Het is een moeilijke tijd. Veel mensen zitten thuis en vaak alleen. Voor wie behoefte heeft aan een gesprek, of een luisterend oor is er de Alzheimer Telefoon. Deze is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur gratis bereikbaar op 0800-5088.

Wij vergeten u niet en wensen u veel kracht en sterkte toe.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411