Alzheimer Café Lochem

LOCHEM – De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lochem. Daarnaast wordt er op een aantal avonden in het jaar een thema-avond georganiseerd. Dit is voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighouden.

Het Alzheimercafé in Lochem zou in september weer beginnen, allereerst met een viering van het 10-jarig bestaan, zoals was aangekondigd.

Het bestuur van het Alzheimercafé in Lochem heeft in overleg met Alzheimer-Nederland, afd. Oost-Gelderland besloten deze viering niet te laten doorgaan en te verplaatsen naar het volgend jaar.

I.v.m. de corona-maatregelen is het nu nog niet bekend wanneer het Alzheimercafé in Lochem weer van start zal doorgaan. Als u met één van de vrijwilligers van het Alzheimercafé in Lochem wilt spreken, kunt kunt u contact opnemen met: Minie Kreunen, tel. 0573-254521 of Marion Pezy tel. 0573-255909

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print