Alzheimer Café Zutphen e.o. | Wereld Alzheimer dag

Voor de inwoners van: Zutphen, Eefde, Warnsveld, Almen, Vorden, Baak, Rha, Olburgen, Steenderen, Toldijk, Vierakker, Wichmond.

ZUTPHEN – Woensdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag en vragen we extra aandacht voor dementie. Het thema van deze dag is dit jaar: Samen op pad. Het Alzheimer Café Zutphen e.o. is dan medeorganisator van een mooie activiteit over “Football Memories”. Samen voetbalherinneringen ophalen.

‘Veur altied’

Voetbalvereniging De Graafschap komt die dag naar Zutphen met het programma ‘Veur Altijd’. Er worden activiteiten georganiseerd waarbij voetbalherinneringen worden opgehaald met oud-spelers van De Graafschap. Daarnaast zijn er gezelschapsspellen en worden er laagdrempelige beweeg activiteiten georganiseerd, in en rondom het sportcomplex van AZC Zutphen.

Mensen met dementie, mantelzorgers en belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met AZC of mail rechtstreeks naar de vrijwilligers van Alzheimer Café Zutphen e.o.

Datum: 21 september 2022

Tijd: van 13:30 tot 16:30 uur

Locatie: voetbalvereniging AZC Zutphen

Adres: Fanny Blankers-Koenweg 8, 7203 AA Zutphen

Telefoon: 0575-517988

E-mail ACZ: info@azczutphen.nl

E-mail Alzheimer Café: ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl

Deze activiteit komt in de plaats van het maandelijkse Alzheimer Café.

Online contact

Als men interesse heeft in de nieuwsbrief, kan men een mail sturen naar: ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl

Als men behoefte heeft aan een luisterend oor of advies, kan men gratis bellen naar De DementieLijn. Deze is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur bereikbaar op 0800-5088.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

