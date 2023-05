Alzheimer Café Zutphen organiseert bijeenkomst over opname bij dementie

ZUTPHEN – Het Alzheimer Café in Zutphen organiseert op woensdag 17 mei 2023 een bijeenkomst over opname bij dementie. De avond is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden.

Tijdens het Alzheimer Café kunnen bezoekers informatie krijgen over dementie en ervaringen delen met lotgenoten. Op woensdag 17 mei 2023 zijn alle geïnteresseerden van harte welkom in Buurtcentrum Het Bornhof in Zutphen.

Het thema van de avond is “Als opname in zicht komt”. Bij dementie kan er een moment komen dat thuis wonen niet meer gaat. Opname in een verpleeghuis kan dan een oplossing bieden, maar het is ook een lastige beslissing. De casemanagers-dementie Karen Gieling en Diewerke de Boer zullen uitleg geven over wat er allemaal bij een opname komt kijken.

Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Voorafgaand aan het programma is er inloop en de mogelijkheid om koffie of thee te drinken vanaf 19.00 uur. Na afloop van het programma is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Als u geïnteresseerd bent in de nieuwsbrief, kunt u een mail sturen naar ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl. Voor een luisterend oor of advies kunt u gratis bellen naar De DementieLijn, dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 23.00 uur op 0800-5088.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland of bellen naar 06-13514411.

