LOCHEM – De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt Lochem, ochtenden om elkaar te ontmoeten en informatie te ontvangen en een tweetal avonden in het jaar met een speciaal thema. Dit is voor iedereen die geïnteresseerd is in of te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighouden.

Op dinsdagavond 21 februari 2023 is er weer een bijeenkomst van Alzheimer Trefpunt Lochem. Het thema is Rouw bij Leven. De spreker deze avond is Ida Jansen rouw en verlies begeleider. Zij is rouwbegeleider en heeft een eigen praktijk Après.

Rouw en afscheid als gevolg van dementie.

Rouw wordt vaak verbonden met het proces dat volgt na een overlijden. Na afscheid van een dierbaar persoon spreekt men over rouw. Echter na een diagnose dementie of Alzheimer, of wellicht al daarvoor, begint een tijd van beetje bij beetje afscheid nemen. Afscheid van ontelbare dingen die zo gewoon leken en zo dierbaar bleken. Ida Jansen zal samen met u/jullie stil staan bij de rouw, die ook bij dit proces hoort. Zij zal zich daarbij vooral richten op de mensen rondom de persoon met dementie/Alzheimer

Wanneer: dinsdagavond 21 februari van 19.30 uur tot 21.00 uur (inloop: vanaf 19.00 uur)

Waar: Stadshuus, Markt 3 Lochem.

U bent van harte welkom; aanmelden vooraf is niet nodig!

Contact AT Lochem: at.lochem@alzheimervrijwilligers.nl

Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland/alzheimer-trefpunt-lochem

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je sturen naar redactie@streekgids.nl