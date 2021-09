Basisschoolkinderen opgelet: start met Muziek & Zo

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Een lange tijd heeft Muziekvereniging Excelsior weinig muzikale activiteiten of projecten kunnen organiseren vanwege corona. Tot onze blijdschap komt daar verandering in! Muziekvereniging Excelsior start dit jaar namelijk opnieuw met het project Muziek & Zo. In dit project krijgen basisschoolkinderen uit Winterswijk én omgeving de mogelijkheid om kennis te maken met diverse muziek- en slagwerkinstrumenten. Dit project vormt een perfecte aanvulling op de AMV-lessen die vanuit Muziekschool Boogie Woogie worden verzorgd.

In tien buitenschoolse lessen wordt op een leuke en laagdrempelige manier kennisgemaakt met diverse blaas- en slagwerkinstrumenten. De nadruk ligt hierbij op het samenspel, het kennismaken met muziekinstrumenten maar natuurlijk ook op het allerbelangrijkste: het ervaren van plezier door samen muziek te maken. De lessen worden verzorgd door muziekdocent en fluitiste Miranda Loff van Muziekvereniging Excelsior Winterswijk.

Leerlingen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar van alle basisscholen in en rond Winterswijk zijn van harte welkom! De lessen vinden plaats op de maandagmiddag en de eerste les staat gepland op 4 oktober. De lessen zijn van 15.00 uur tot 15.45 uur in MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 in Winterswijk. Op 13 december wordt het project afgesloten met een écht optreden voor een groot publiek!

Leerlingen die na de cursus graag door willen gaan met muziek maken op klarinet of verder willen gaan met slagwerk betalen het eerste jaar geen contributie aan Excelsior. Alle leerlingen die zich na de cursus aanmelden bij Excelsior krijgen, ongeacht het instrument dat ze kiezen, het cursusgeld retour!

De kosten voor Muziek & Zo bedragen €25,00. Dit is inclusief het gebruik van diverse muziekinstrumenten en lesmaterialen. Voor aanmelding of vragen over Muziek & Zo kunt u terecht bij Linda Colenbrander, te bereiken via opleiding@excelsior-winterswijk.nl of via 06-12272956. Wij zijn de aanmeldingen graag tegemoet!