Beats The School – Presentatie Tracks Cursisten

WINTERSWIJK – De Nederlandse muziekindustrie is internationaal toonaangevend met producers als Martin Garrix, Armin van Buuren, Tiësto, Ronnie Flex, Snelle en Kraantje Pappie. Logisch dat dit zijn weerslag heeft op regionale talenten.

Beats The School en presentatie

Via de cursus “Beats The School” hebben leerlingen zich onder leiding van de Winterswijkse producer Melvin Dijkema bekwaamd in het zelf maken en produceren van tracks. Natuurlijk willen de deelnemers aan de cursus hun tracks presenteren en dat gebeurt op maandag 21 december om 18.00 uur in de concertzaal van Boogie Woogie Cultuurcentrum aan de Roelvinkstraat te Winterswijk. Ook zal docent Melvin een korte uitleg geven over hoe de tracks geproduceerd zijn in het programma Fl Studio.

Aanmelden voor presentatie

Wil je graag komen om met eigen oren te horen wat er bereikt is in slechts 8 lessen, dan ben je van harte welkom!

I.v.m. RIVM maatregelen is aanmelden van tevoren wel verplicht. Er kunnen slechts 30 personen toegelaten worden in de concertzaal. Wees er dus snel bij en geef je op via johan@boogiewoogie.nl .

Meekijken en luisteren via streaming

De presentatie wordt ook live gestreamd om op deze manier iedereen de gelegenheid te geven om mee te kunnen kijken en luisteren. De link om toegang te krijgen tot het evenement zal vrijdag 18 december te vinden zijn op www.boogiewoogie.nl

Nieuwe cursus

Binnenkort start een nieuwe cursus “Beats The School”. De cursus staat open voor alle geïnteresseerden. Heb jij belangstelling voor produceren en wat daarbij komt kijken dan kun je dat melden na de presentatie of via info@boogiewoogie.nl. We nemen dan z.s.m. contact met je op.