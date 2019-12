Beelden van de Achterhoek in 25 historische films

DOETINCHEM – Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers beheert een omvangrijke collectie films. Deze collectie is half december aangevuld met 25 films over uiteenlopende onderwerpen en Achterhoekse plaatsen, waaronder Bronkhorst, Doetinchem, Hummelo, Megchelen, Terborg en Zelhem.

Autoloze zondagen

Herinnert u zich nog de autoloze zondagen in 1973 en 1974? Een van de films toont Doetinchemse straten met fietsers, spelende kinderen en voetbalsupporters op weg naar De Graafschap. Een enkeling heeft zijn paard van stal gehaald om zich te laten vervoeren.

Bennie Jolink en Jan Manschot op de motor

Motorsportliefhebbers zullen plezier beleven aan de films over de TCD motorsprintwedstrijden op de Liemersweg te Doetinchem (in 1984), de minicross halfweg Diersen te Zelhem (in 1982) en het crossen op de Heksenplas te Hummelo (in 1974) met onder andere beelden van twee crossende Normaalleden, Bennie Jolink en Jan Manschot.

Nemaho

Over de voormalige fabriek voor gelijmde houten spanten Nemaho te Doetinchem zijn verschillende films te zien, onder andere van bouwprojecten in Ghana, West-Afrika en de bouw van een informatiecentrum voor Expo 58, de wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel. Dit informatiecentrum werd voorzien van een voor die tijd sensationeel schaaldak. Beide films geven uitvoerige beelden van het bouwproces en de ongewone wijze waarop het hout in Ghana aan land werd gebracht.

Bronkhorst

Bijzonder is de tweedelige film die in 1982 is gemaakt toen het kleinste stadje van Nederland, Bronkhorst, 500 jaar bestond. Het stadje werd tijdens de festiviteiten bevolkt door Bronkhorstenaren in historische kledij; muziekkorpsen en vendeliers brachten aubades en een defilé van antieke auto’s reed door het Middeleeuwse stadje.

Terborg

Een drietal films is gewijd aan Terborg met beelden van de kermis in 1973, het 600-jarig bestaan van de parochie Terborg in 1982 en straatbeelden uit de jaren ’80 en ’90.

Landfort te Megchelen

Een inkijk in het leven van de welgestelde koopmansfamilie Luyken die het landgoed Landfort te Megchelen bewoonde, geven films uit de jaren ’30 tot ’50. Veel van de opnamen zijn gemaakt in het park van het landgoed en gaan over de dagelijkse gang van zaken maar ook over festiviteiten en reizen naar het buitenland.

Berkel

Documentairemaker Ben Tragter heeft veel prijzen voor amateurfilmers in de wacht gesleept. Van zijn hand is een film over 25 jaar varen op de Berkel en een documentaire over de vroegere Berkelscheepvaart aan de collectie toegevoegd.

Alle 25 nieuwe films en de bijbehorende beschrijvingen treft u aan op de website van het Erfgoedcentrum, www.ecal.nu.