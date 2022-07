Beiaardconcert in toren Gudulakerk Lochem door Jan-Geert Heuvelman

LOCHEM – Op vrijdagavond 22 juli om 19.00 uur geeft stadsbeiaardier Jan-Geert Heuvelman het derde concert van dit seizoen op de beiaard in de toren van de Grote of St.-Gudulakerk.

Jan-Geert Heuvelman (1984) ontving zijn eerste orgellessen bij Dick Sanderman. Hij vervolgde zijn orgelstudie bij Reitze Smits en studeerde beiaard bij Bernard Winsemius en Henk Verhoef aan het Utrechts Conservatorium. Daarna heeft Jan-Geert schoolmuziek gestudeerd aan het ArtEZ conservatorium te Zwolle. In juni 2015 rondde hij zijn master studie beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool af bij Frans Haagen. Als tweede hoofdvak volgde hij lessen koordirectie bij Rob Vermeulen en Klaas Stok. Sinds 2013 is hij de vaste bespeler van de Lochemse Beiaard, tegenwoordig als stadsbeiaardier van Lochem, en van de beiaard in de Schildkerktoren te Rijssen.

Programma

De stadsbeiaardier speelt een verzoekprogramma. Er kan gekozen worden uit een lijst van nummers. Op de avond van het concert kan vanaf 18.45 uur een keuze worden doorgegeven per Whatsapp of SMS op het telefoonnummer: 06 53 37 83 60.

De beiaardconcerten, georganiseerd door de Stichting Gudula Cultureel, zijn te beluisteren op de terrasjes en in de straatjes rondom de markt in Lochem. Aan de voet van de toren staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage.

Voor informatie: www.gudula.nu

