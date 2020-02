Bekendmaking Beste Boek 2019

Zondag 1 maart 2020, 11.00-13.00 uur, De Radstake Varsseveld-Heelweg

VARSSEVELD – Met een feestelijk programma bij De Radstake in Varsseveld-Heelweg wordt het beste streekboek van 2019 bekend gemaakt, een eretitel waarvoor onlangs vijf boeken zijn genomineerd. Het zijn in willekeurige volgorde: De IJssel stroomt feller dan de Amstel van Ad ten Bosch, Opvouwbaar bos van Helma Snelooper, De laatste dagen van soldaat Haggeman van Henny Haggeman, Tuinmansleven op de Ulenpas van Mies Dagevos en De Liemers van diverse auteurs onder redactie van Wim van Heugten en Theo Salemink. Onderdeel van het programma is een kort vraaggesprek met de auteurs/samenstellers van de genomineerde boeken.

In aanloop naar de Waeke van het Achterhookse en Liemerse book is opnieuw een Flonkergood samengesteld, dat dit jaar als thema Helden heeft en dat in maart bij aankoop van een streekboek cadeau wordt geschonken. Tijdens het programma dragen enkele van de auteurs hun verhaal voor. Tevens wordt De Opstaeker uitgereikt, een pluim voor iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de streektaal. De muziek is van Alles Andès, het singer-songwritersduo Wim Jansen en Hans Beernink. Diana Abbink en Joop Hekkelman zorgen voor de presentatie.

De feestelijke morgen wordt georganiseerd door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in samenwerking met Vrienden van de Streektaal Lochem, Dialectkring Achterhook en Liemers en Oudheidkundige Werkgemeenschap A.D.W. Aalten-Dinxperlo-Wisch. Iedereen is welkom.

Locatie: Uitgaanscentrum De Radstake, Twente-Route 8, Varsseveld-Heelweg

Entree gratis, Aanmelden bij voorkeur via het contactformulier op www.ecal.nu of telefonisch via 0314-787078.